Миронов: воссоединение Крыма с РФ стало началом возрождения Русского мира

Воссоединение Крыма с Россией заложило начало возрождения русского мира и справедливого мироустройства.

Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало началом возрождения русского мира и привело к глобальным изменениям по формированию справедливого мироустройства", - сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, референдум в 2014 году - это "подлинное торжество демократии".

"Люди убеждены в правильности принятого тогда ими решения. Я слышал очень много слов благодарности, признательности и гордости за то, как меняется крымская земля, как становится красиво, удобно и уютно в Крыму, Севастополе, да и в целом в России", - добавил депутат.

Миронов отметил, что процесс возрождения Русского мира продолжается, однополярный мир "уходит в прошлое".