Мурадов: РФ и США придется вернуться к обсуждению расширения НАТО на восток

США придется вернуться к ранее отвергнутому диалогу о соблюдении принципов неделимой и равной безопасности, в том числе о нерасширении НАТО на восток и выводе войск, создающих угрозу у границ России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ, заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Георгий Мурадов.

В разговоре 12 февраля президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили ситуацию в отношениях двух стран, и в развитие беседы 18 февраля в Эр-Рияде между РФ и США прошли переговоры на высоком уровне. На них представители Москвы и Вашингтона договорились нормализовать работу дипломатических представительств двух стран. 28 февраля США выдали агреман на назначение нового посла РФ в Вашингтоне.

"Важным предметом для нашего диалога с Вашингтоном должны стать выдвинутые в адрес США и НАТО в декабре 2021 года предложения Российской Федерации о соблюдении принципов равной неделимой безопасности, о предотвращении расширения НАТО и выводе войск, которые встали возле наших границ и представляют для нас прямую угрозу. В то время Запад их отверг, даже не рассматривая. Сейчас мы, я думаю, вернемся в эту точку, тем более, если нам американское руководство говорит, что США намерены вести с Россией конструктивный диалог", - сказал Мурадов.

Путин летом 2024 года на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, на Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, РФ считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.