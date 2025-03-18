Марков раскрыл три важные детали перед переговорами Путина и Трампа

Российский политолог Сергей Марков обратил внимание на три аспекта перед сегодняшними телефонными переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По предварительным данным они могут пройти в 18 часов по московскому времени.

© Московский Комсомолец

Как сообщил вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, к этому разговору готовятся тезисы по всем вопросам, которые находятся на повестке дня, но главной темой будет урегулирование на Украине.

"Сегодня разговор Путина и Трампа, в котором они попытаются договориться об условиях перемирия на Украине. Весь мир ждёт этого", - написал Марков в своем Телеграм-канале. При этом он объяснил, каких позиций придерживаются основные игроки. "Украинский режим и Европа требуют перемирия без условий", - отметил эксперт, добавив, что это может быть использовано для накачивания украинской армии оружием, для массовой мобилизации в ВСУ, а также для ввода на Украину войск стран НАТО, что приведет к новой фазе конфликта.

По словам Маркова, Россия хочет этого не допустить и поэтому выдвигает четыре главных условия: "1) Эмбарго на поставки оружия Украине на период перемирия. 2) Запрета на мобилизацию на период перемирия. 3) Запрета на подготовку, тренинг украинских солдат на базах НАТО в Европе. 4) Не ввода войск стран НАТО на Украину ни под каким предлогом".

Что касается американского лидера, то политолог отметил желание Трампа просто остановить боевые действия, а условия ему не важны. В тоже время Марков подчеркнул, что Трамп "хочет найти какой-то компромисс".

"Результаты переговоров трудно предсказать", - считает политолог.

Между тем накануне Дональд Трамп, беседуя с журналистами, сказал, что по его ощущениям Россия даст согласие на прекращение огня. По мнению президента США, переговоры подходят к очень критической стадии, когда должен быть полностью решен вопрос России и Украины.

В своей соцсети Тruth Social он также отметил, что многие элементы окончательной договоренности были согласованы, но многие остаются.