США было бы выгодно признать российский статус Крыма на фоне их претензий на Гренландию. Такое мнение высказал РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон допускает закрепление за Россией Крыма, а также новых территорий страны в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине.

При этом сам президент США Дональд Трамп подчеркивал «абсолютную необходимость» для Вашингтона владеть Гренландией. Он даже пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова.

«С точки зрения геополитических интересов США, с учетом их претензий на Гренландию, было бы выгодно признать российский статус Крыма, чтобы затем апеллировать к крымскому примеру самоопределения наций, так как именно крымский опыт стал ориентиром для других народов, которые стремятся сами вершить свою судьбу», - пояснил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Однако, по его словам, главное признание статуса Крыма уже состоялось 11 лет назад, после проведения референдума о присоединении к России.

США могут признать Крым российским в рамках сделки по Украине

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. А в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях также прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. При этом Украина не признала итоги голосований.