В Самарской области избрали главу Тольятти

Пост главы Тольятти в Самарской области занял Илья Сухих, решение приняли депутаты городской думы на внеочередном заседании 18 марта.

Об этом сообщает администрация Тольятти в Telegram-канале.

"Илья Сухих избран главой городского округа Тольятти. Его кандидатуру поддержали 33 депутата", - говорится в сообщении.

Накануне состоялось заседание конкурсной комиссии, по итогам которого стало известно, что отбор прошли два кандидата - врио главы Тольятти Илья Сухих и директора ООО "В.И.П.-Партнер" Александра Лунис.

Выступая на заседании думы, Сухих поблагодарил коллег за доверие и пообещал "находить все силы и средства для решения проблем и движения Тольятти вперед".

25 сентября 2024 года депутаты думы Тольятти приняли досрочную отставку Николая Ренца с поста главы города. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города стартовал 11 октября, в нем приняли участие 13 кандидатов. В конце ноября 2024 года губернатор региона Вячеслав Федорищев предложил возглавить город Сухих, ранее работавшему главой соседнего города Жигулевск.