Путин назвал акцию "Сад памяти" по-настоящему вдохновляющей инициативой

Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам стартовавшей в Севастополе международной акции "Сад памяти", отметив, что этот вдохновляющий проект объединяет людей разных поколений.

"Сегодня город-герой Севастополь вновь торжественно открывает традиционную международную акцию "Сад памяти", которая в нынешнем году посвящается 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Важно, что эта благородная и по-настоящему вдохновляющая инициатива объединяет людей разных поколений. В память о погибших героях они высаживают в родных городах и поселках молодые деревья, которые в будущем станут цветущими парками, садами, скверами", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля. "Уверен, что такие масштабные, востребованные мероприятия выполняют особую, ответственную миссию: консолидируют общество вокруг незыблемых духовно-нравственных ценностей, воспитывают уважение к ратным страницам отечественной истории. И конечно, они служат сбережению нашего природного богатства, повышению экологической культуры", - указал Путин, пожелав организаторам и участникам мероприятия успехов и всего наилучшего.

Об акции

Ранее сообщалось, что международная акция "Сад памяти" в год 80-летия Победы стартовала на Кипре, в Абхазии, Египте, Испании, Малайзии, Молдавии и других странах при поддержке Русских домов. Всего в 2025 году мероприятие пройдет более чем в 20 странах, его цель - высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы войны.

Акция проводится по инициативе АНО "Сад Памяти", "Волонтеров Победы" и Фонда памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.