Нарышкин назвал Крым неотъемлемой частью России

Крымский полуостров 11 лет назад вновь стал неотъемлемой частью России благодаря твердой решимости крымчан и севастопольцев.
Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Хотел бы поздравить всех со знаменательной датой - сегодня мы отмечаем День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Ровно 11 лет назад благодаря твердой решимости крымчан и севастопольцев, поддержанных всем российским народом, Крымский полуостров вновь стал неотъемлемой частью России. Русская весна помогла обрести уверенность в своих силах нашей стране, вдохновила на освободительную борьбу население Донбасса, население, которое не захотело жить под властью неонацистского киевского режима", - сказал он на совместном заседании Совета и Попечительского совета фонда "История Отечества".