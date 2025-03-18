Крымский полуостров 11 лет назад вновь стал неотъемлемой частью России благодаря твердой решимости крымчан и севастопольцев.

Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.