Помощник президента озвучил ожидания от переговоров Путина и Трампа

Россия не теряет надежды на урегулирование украинского конфликта и будет «цепляться за все», чтобы его завершить. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя ожидания от предстоящего телефонного разговора президентом России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им надо говорить друг с другом», — заявил Ушаков.

Его слова приводит «Коммерсант». При этом он выразил недовольство, что Киев продолжает атаковать российские регионы после принятия соглашения о 30-дневном прекращении атаки.

В качестве примера он привел недавнюю самую мощную атаку беспилотников с начала СВО, когда было сбито около 340 дронов. Он также отметил, что единственный разговор президентов двух стран состоялся 12 февраля, и после визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву они не общались.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня. 13 марта Уиткофф провел переговоры с Путиным в Москве. Глава государства заявил о готовности приостановить боевые действия, но отметил необходимость согласования деталей. Сам Трамп выразил уверенность, что Россия согласится на перемирие.