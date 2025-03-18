В Кремле сделали заявление в преддверии разговора Путина и Трампа

Россия не теряет надежды на урегулирование украинского кризиса путем переговоров и цепляется за все возможности, несмотря на постоянные атаки Киева. Об этом заявил «Коммерсанту» помощник президента Юрий Ушаков, комментируя предстоящий телефонный разговор лидеров России и США.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным 18 марта, чтобы обсудить украинское урегулирование. В Кремле подтвердили, что беседа состоится во вторник, но не стали раскрывать ее повестку.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что США и Россия никогда еще не были так близки к достижению мира на Украине, как сейчас. Однако в случае провала переговоров президент Дональд Трамп готов задействовать «рычаги давления».

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что российская сторона «не теряет надежды» на прекращение огня на Украине.

«Уже неделя прошла с момента предложения [Трампа о 30-дневном перемирии]. И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им надо говорить друг с другом», - пояснил он корреспонденту Андрею Колесникову.

При этом Ушаков подчеркнул, что первый и пока единственный разговор лидеров двух стран состоялся 12 февраля, и они не созванивались после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложенным США 30-дневным прекращением огня, но исходит из того, что оно должно привести к долгосрочному миру.

13 марта он принял в Москве спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. В Белом доме заявили, что итоги визита Уиткоффа можно оценить с «осторожным оптимизмом».

Сам Уиткофф отметил, что обсудил с Трампом итоги своего визита в Россию, и президент США теперь ожидает разрешения конфликта на Украине «в течение недель».