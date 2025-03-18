Госдума указала на неисполнение правительством поручений Путина по важному вопросу

Государственная дума отмечает неисполнение кабмином поручений президента РФ Владимира Путина по вопросу обращения с животными. Это следует из проекта обращения к председателю правительства Михаилу Мишустину.

Сегодня комитет ГД по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды внес на рассмотрение проект обращения Госдумы к Мишустину по вопросу обращения с животными, в том числе безнадзорными.

Дума просит представить позицию кабмина по текущей ситуации в области обращения с животными и предложения по решению указанных проблем.

Ранее сообщалось, что решение о том, будут ли участники парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходить ПЦР-тестирование, примут ближе к этой дате.