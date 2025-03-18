Володин: «Крымская весна» навсегда останется символом национального единения

«Крымская весна» навсегда останется символом национального единения и восстановления справедливости. Об этом 18 марта заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем воссоединения Крыма с Россией, опубликованном на сайте палаты.

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Володин напомнил, что крымчане и севастопольцы на референдуме 2014 года «приняли решение вернуться в родной дом, быть со своей исторической Родиной — Россией. Этот выбор объединил россиян, сделал сильнее, определил будущее страны, добавил он.

«Крымская весна» навсегда останется символом национального единения и восстановления справедливости. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов и всего наилучшего», — подчеркнул председатель Госдумы.

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Президент страны Виктор Янукович покинул Киев, а исполнение обязанностей главы государства было возложено на председателя верховной рады Александра Турчинова. В начале марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить регионы в состав России.

После проведения референдума, в ходе которого 97% избирателей Крыма и 95,6% — Севастополя проголосовали за вступление в состав России, 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и г. Севастополя в состав РФ.

Как писала «Парламентская газета», зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от Севастополя Татьяна Лобач ранее сообщила, что законопроект, согласно которому 18 марта должно стать новой памятной датой — Днем воссоединения Крыма с Россией, планируют рассмотреть в первом чтении летом.