Российский контингент поможет стабилизировать обстановку, сообщает ИА DEITA.RU.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предлагает в ответ на желания Лондона и Парижа ввести на Украину миротворцев направить контингент РФ в Британию и Францию.

По его словам, российские силовики могут помочь в борьбе оппозиции с режимом Макрона. В свою очередь, в Великобритании в поддержке миротворцев нуждаются Шотландия, Англия, Северная Ирландия и Уэльс, где в последнее время участились стычки между местными жителями и мигрантами.

Об этом сообщает «Российская газета». Ранее стало известно, что ЕС намерен ввести на Украину миротворческий контингент, который будет следить за исполнением мирного соглашения и «сдерживать Россию».

Однако Москва категорически против этой идеи. Войска НАТО займут сторону Киева, а это прямая угроза России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев и вовсе заявил, что в этом случае начнется полноценная война между Россией и НАТО.