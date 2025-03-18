Песков раскрыл детали проверки деклараций чиновников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2025 году декларации о доходах чиновников вновь не будут опубликованы, но проверять их будут строго. Комментарий Пескова опубликовал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин своим указом отменил публикацию деклараций о доходах и имуществе чиновников на время СВО. Некоторые категории чиновников и служащих были освобождены не только от публикации, но и от сдачи деклараций. Это касается людей, принимающих участие в спецоперации или выполняющих связанные с нею задачи.

«[Чиновники] не сдали еще [декларации], сроки не подходят, поэтому еще рано. Но, конечно, [все сдадут]. У нас же очень строгие правила на этот счет, у нас есть специальное управление, которое этим занимается, поэтому все в срок всегда сдают», - рассказал Песков.

По российским законам, отчитываться о доходах, расходах, имуществе, в том числе своих жен и детей, ежегодно обязаны лица, занимающие государственные и муниципальные должности, работники государственных корпораций, сотрудники Центробанка, пенсионного фонда, а также военнослужащие при назначении или увольнении с должности. После проверки сведения о доходах публиковались на сайтах ведомств.