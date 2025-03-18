В Госдуме высказались о позиции США по присоединению Одессы к России

Поддержка США присоединения Одессы к России может быть реальным сценарием, потому опасения Украины на этот счет оправданы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Он также заметил, что присоединение Одессы тесно связано с безопасностью России.

«Думаю, вопрос Одессы будет зависеть от развития ситуации на фронте, — сказал политик. — То же касается и других территорий — их судьба определится, в первую очередь, активностью на фронте. Но Украина очень правильно озабочена возможностью признания Одессы частью России со стороны США».

Чепа объяснил, что Одесса важна для Москвы не только как русский город, но и как важный элемент обеспечения безопасности государства.

«С практической точки зрения, присоединение этого города к России обеспечит безопасность в Черном море. Это закроет возможности для создания баз НАТО в этом регионе», — уточнил депутат.

ЕСПЧ признал Украину виновной в трагедии 2014 года в Одессе

Ранее сообщалось, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского обеспокоены контактами России и США, а также возможной поддержкой вхождения в состав России других регионов Украины. В частности, речь идет об Одессе — критически важном порте для Украины.