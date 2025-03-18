Политолог назвал возможную основную тему разговора Путина и Трампа

Требования российской стороны в рамках урегулирования конфликта на Украине станут темой грядущего разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Главный предмет обсуждения эксперт предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Дональд Трамп заявил, что 18 марта проведет новый разговор с Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердили в Кремле. Американский лидер планирует поднять вопрос территорий и контроля над атомными электростанциями.

«[Спецпредставитель президента США по Украине] Уиткофф, которому были озвучены наши нюансы и наши проблемы, озвученные президентом [России Владимиром Путиным]. Те нюансы, с которыми Уиткофф вернулся в США, скорее всего, станут предметом обсуждения: контроль над территориями, АЭС — это все часть вот этих нюансов. (...) Без этого разговора никуда, и эти нюансы будут главной темой разговора», — объяснил Блохин.

В США рассказали об открытом «троллинге» Трампа со стороны Путина

Несмотря на то, что разговор промежуточный, от него много что зависит, в том числе будущая траектория развития отношений РФ и США и возможные будущие встречи Трампа и Путина. (...) Красные линии Украины -- это наши красные линии. Вопрос их вступления в НАТО -- это ключевой вопрос, и без согласия России такой сценарий невозможен Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

Сам Трамп заявлял, что во время будущего разговора с главой России Владимиром Путиным планирует поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.

«Я думаю, мы будем говорить о территориях (...) Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — отметил Трамп.

13 марта Путин объяснял, что Россия выступает за возможное перемирие с Украиной, но есть нюансы, один из которых — Курская область. Путин допустил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.