Путин проведет телефонный разговор с Трампом

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится сегодня. Факт подготовки к звонку накануне подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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В Кремле отметили, что подготовят к беседе тезисы по всем актуальным вопросам, в первую очередь по украинскому урегулированию. Трамп же заявил журналистам, что планирует уделить внимание территориальным и инфраструктурным вопросам в контексте украинского конфликта.

Разговор глав государств пройдет в годовщину воссоединения Крыма с Россией: 18 марта 2014 года президент РФ и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав страны.

Сближение позиций

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля - это была первая официальная беседа руководителей России и США за три года. Лидеры в течение полутора часов обсуждали украинскую проблематику, а также накопившиеся проблемы в отношениях двух государств. Президенты РФ и США тогда договорились продолжить контакты, в том числе организовать личные встречи.

Впоследствии американская сторона провела серию двусторонних переговоров с российскими и украинскими делегациями в Саудовской Аравии. Российско-американские переговоры были в том числе посвящены сближению позиций Москвы и Вашингтона и контактам по Украине.

Итогом американо-украинской встречи стало совместное заявление. Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, а Вашингтон возобновил передачу разведывательных данных и оказание военной помощи Украине. Власти США после этого заявили, что теперь считают нужным получить согласие на перемирие от России.

Путин 13 марта пояснил, что Россия "за, но есть нюансы". Основные нюансы таковы: на линии в 2 тыс. км сложно контролировать прекращение огня; под Курском находятся взятые в котел украинские военные; Киев может использовать 30-дневное перемирие для перевооружения. Но в целом, подчеркнул он, Москва поддерживает идею "закончить конфликт мирными средствами".

Президент РФ добавил, что считает нужным созвониться с Трампом и "вместе с ним пообсуждать" ситуацию. Путин также поблагодарил американского президента за то, что он "уделяет урегулированию на Украине столько много внимания".

В тот же день российский лидер принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, ранее участвовавшего в переговорах с украинской делегацией. По информации Кремля, Путин "передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа". Уиткофф позже говорил, что встреча с Путиным длилась 3-4 часа и была позитивной.