Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что США следует признать де-юре российский статус Крыма. Таким образом Вашингтон подтвердит, что намерен завершить украинский конфликт, заявил политик в беседе с РИА Новости.

© Unsplash

По мнению Шеремета, такой шаг бы также продемонстрировал, что Соединенные Штаты уважают выбор крымчан и право народов на самоопределение. Кроме того, политик добавил, что Крым является исконно русской землей. По его словам, этот факт давно признают во всем мире.

Песков назвал данностью, закрепленной в Конституции, статус Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

«Настало время взглянуть правде в глаза и признать российский статус Крыма де-юре», — резюмировал Шеремет.

Ранее стало известно, что администрация США рассматривает вариант признания Крыма российской территорией. Это может стать частью соглашения о прекращении конфликта на Украине, однако окончательных решений пока не принималось.