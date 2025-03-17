Путин лично поздравил Белоусова с днем рождения

Президент России Владимир Путин лично поздравил министра обороны Андрея Белоусова, который сегодня, в день своего 66-летия, был на переговорах лидеров РФ и Таджикистана в Кремле. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин поздравил Белоусова", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца Белоусов на официальной церемонии в присутствии лидеров двух стран обменялся с коллегой из Душанбе Эмомали Собирзодой подписанной РФ и Таджикистаном программой партнерства Минобороны двух государств на 2026-2030 годы.