США рассматривают вариант признания Крыма территорией Российской Федерации как часть усилий по урегулированию конфликта в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Этот шаг может стать важной составляющей в достижении мирного разрешения текущей ситуации, отметил источник.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон допускает закрепление за Россией Крыма, а также новых территорий страны в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Соединённые Штаты могут оказать значительное влияние на международное признание Крыма российским регионом, заметил, в свою очередь, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

По его словам, президент США Дональд Трамп на протяжении многих лет поддерживает идею о том, что русскоязычные жители Крыма желают быть частью России.