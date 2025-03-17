США могут признать Крым российским в рамках сделки по Украине
США рассматривают вариант признания Крыма территорией Российской Федерации как часть усилий по урегулированию конфликта в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Этот шаг может стать важной составляющей в достижении мирного разрешения текущей ситуации, отметил источник.
Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон допускает закрепление за Россией Крыма, а также новых территорий страны в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине.
Соединённые Штаты могут оказать значительное влияние на международное признание Крыма российским регионом, заметил, в свою очередь, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
По его словам, президент США Дональд Трамп на протяжении многих лет поддерживает идею о том, что русскоязычные жители Крыма желают быть частью России.