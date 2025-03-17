США и Россия никогда еще не были так близки к достижению мира на Украине, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она добавила, что если стороны в ходе переговоров не придут к соглашению, то президент США Дональд Трамп задействует «рычаги давления» на Россию, пишет РИА Новости.

По данным агентства, Левитт рассказала о ситуации на Украине в преддверии телефонного разговора президента России Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мы никогда не были так близки к сделке о мире, как сейчас. И президент, как вы знаете, решительно настроен достичь этой цели»,— отметила пресс-секретарь.

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По ее словам, США намерены обнародовать итоги телефонного разговора Трампа и Путина сразу после его завершения.

Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена в последние месяцы перед уходом оставила Трампу определенные «рычаги давления» на Россию.