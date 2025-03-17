Песков ответил на слова Макрона об отправке военных на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона об отправке иностранных военных на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее Макрон заявил, что Евросоюзу не нужно разрешение России, чтобы отправить на Украину своих военных. Песков с этой позицией не согласился — по его словам, для подобного шага необходимо разрешение всех сторон конфликта.

«Это совершенно не правда. Потому что и миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию сторон», — заявил он.

Ранее Макрон заявил, что европейские страны могут отправить своих военных в Киев, Львов и Одессу.