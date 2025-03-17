Путин в закрытом режиме пообщается с бюро РСПП

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин пообщается с бюро РСПП в закрытом режиме. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин в закрытом режиме пообщается с бюро РСПП
© РИА Новости
"Он с бюро РСПП пообщается, он традиционно это делает", - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что эта встреча как обычно пройдет в закрытом режиме.

"Нужен закрытый режим для того, чтобы и представители власти, и представители бизнеса могли поднимать в откровенной атмосфере все самые острые вопросы", - уточнил он.

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