Путин в закрытом режиме пообщается с бюро РСПП
Президент РФ Владимир Путин пообщается с бюро РСПП в закрытом режиме. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Он с бюро РСПП пообщается, он традиционно это делает", - сказал Песков.
Представитель Кремля уточнил, что эта встреча как обычно пройдет в закрытом режиме.
"Нужен закрытый режим для того, чтобы и представители власти, и представители бизнеса могли поднимать в откровенной атмосфере все самые острые вопросы", - уточнил он.