Мишустин пообещал изучить все предложения ЛДПР

Правительство России внимательно изучит предложения, направленные ему со стороны думской фракции ЛДПР. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции в преддверии отчета кабмина в Госдуме.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что его партия разработала план экономического развития России. Он обратил внимание на чрезмерный рост цен на основные потребительские товары и предложил создать на уровне кабмина рабочую группу по контролю за этим.

Кроме того, Слуцкий предложил сделать Росстат независимым органом власти по аналогии со Счетной палатой, предусмотреть меры поддержки, субсидии, дешевые кредиты для возобновления предпринимательской деятельности мобилизованных.