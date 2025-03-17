Россия нашла нового военного союзника

Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной отрасли до 2030 года. Об этом стало известно во время личной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Таджикистана Эмомали Рахмона.

«Необходимо углублять военно-технологическое антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество… Мы договорились продолжать работу по этим направлении в недавно подписанных документах», — рассказал Путин, комментируя встречу с таджикистанским лидером.

Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

В ходе встречи главы государств пришли к выводу, что отношения между Россией и Таджикистаном носят союзнический характер. При этом Москва — основной инвестор в экономику Душанбе. Причем страны уже практически не используют иностранную валюту в расчетах друг с другом. Укрепление торговых отношений продолжается по сей день, подчеркнул Владимир Путин.