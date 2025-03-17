Путин заявил об общности позиций России и Таджикистана

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждение актуальной региональной повестки дня вновь подтвердило общность позиций РФ и Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Обсуждение актуальной региональной и глобальной повестки дня вновь подтвердило общность позиций наших стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что отношения России с Таджикистаном являются союзническими. Глава государства отметил, что Россия стремится обеспечить гражданам Таджикистана, которые приезжают на заработки, достойные условия труда.

Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели неформальную встречу. Во время беседы главы государств связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.