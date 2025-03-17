Миронов раскрыл темы, которые придется обсуждать Трампу с Путиным

Президенту США Дональду Трампу в разговоре с лидером России Владимиром Путиным придется обсуждать то, о чем бывший американский глава Джо Байден даже не хотел слышать. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает РИА Новости.

По его мнению, ключевой темой разговора глав стран могут стать вывод ВСУ с территории РФ и другие элементы «российской формулы мира».

«Трампу в разговоре с Путиным придется обсуждать то, о чем Байден не хотел даже слышать», — отметил Миронов.

Он указал, что ранее президент США заявлял о намерении обсудить вопрос территорий, однако для Москвы такого вопроса нет с 2022 года, когда в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В связи с этим Миронов уверен, что имеет смысл обсуждать только вывод ВСУ с территории РФ, поскольку это является необходимым условием на пути к миру.

«Путин ясно сказал: как только начнется реальный вывод украинских войск с территории РФ и Киев официально откажется от НАТО, Россия тут же прекратит огонь и начнет переговоры», — добавил он.

Также Миронов обратил внимание на то, что на Западе эти условия назвали «ультиматумом».

«Сегодня этот ультиматум — единственная реальная формула мира на Украине. С НАТО вопрос уже закрыл сам Трамп, условия "на земле" он, судя по всему, тоже готов признать. Дело за Зеленским, который и есть главное препятствие на пути к окончанию конфликта. Но его песенка спета!» — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проведут телефонный разговор 18 марта.