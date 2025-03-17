Россия ответила на предложение Киева о ротации наблюдателей на ЗАЭС

Россия не согласна на ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через территорию Украины, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, использовать старый маршрут опасно. Он напомнил, что ранее Москва уже давала шанс Киеву на ротацию.

Она была пущена под откос самым жестоким образом с использованием тяжелых вооружений против колонны. Повторять такие эксперименты, честно говоря, я думаю, мы не будем готовы, — сказал Ульянов.