Путин присвоил Герою России Белоглазову звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора Герою России Александру Белоглазову. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Присвоить воинские звания: генерал-майора... Белоглазову Александру», — следует из указа.

Командирам 115-й отдельной бригады особого назначения Ивану Клемину и 28-го отдельного отряда специального назначения «Ратник» Александру Парунову было присвоено звание генерал-майора.

Белоглазов в 2024 году также был назначен указом президента начальником Саратовского военного института Росгвардии. До этого он занимал должность в центре специального назначения «Витязь» Росгвардии. Под его руководством, спецподразделение войск правопорядка активно участвовало в боевых операциях, находясь на ключевых и стратегически важных направлениях в зоне СВО.