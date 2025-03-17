Предложение США о перемирии может быть стратегией для того, чтобы загнать Россию в ловушку. Об этом сообщают польские СМИ.

«Не исключено, что предложение США о перемирии — это всего лишь попытка загнать Россию в ловушку», — пишет издание Mysl Polska.

По их мнению, эта ловушка заключается в том, что Штаты хотят представить РФ агрессором в мировых глазах.

При этом американцы, настаивая на перемирии без учета российских условий, на самом деле не стремятся к установлению долгосрочного мира в регионе, считает издание. Также там опасаются, что Штаты хотят просто как можно скорее прибрать к рукам украинские полезные ископаемые. Помимо этого, в статье отмечается заметное стремление Вашингтона переложить экономические расходы на европейцев и продолжить конфликт.

Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня во время переговоров с США в Джидде 11 марта. Москва заявила, что пойдет на это перемирие, если будут соблюдены ее условия, и передала свое видение проблем этого соглашения Вашингтону.