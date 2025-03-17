Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп проигнорирует призывы Германии к «слаженным действиям» с Европой, так как это не соответствует американским интересам. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к Трампу с призывом не делать «несогласованных уступок в ущерб Украине» на предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Бербок заявила, что «сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сплоченно».

«Трамп вряд ли прислушается. Хотя бы потому, что он этих европейских «no names» [с англ. «никто и звать никак»], возникших из ниоткуда, ни в грош не ставит», - так это прокомментировал Пушков.

Он добавил, что согласование американских позиций с Европой означало бы отказ от надежды на урегулирование. По мнению сенатора, лидеры Берлина, Парижа, Лондона и Брюсселя хотят продолжать конфликт и поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

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«В головах у евробербоков других мыслей нет - только эти две. Обе были отвергнуты администрацией Трампа как бессмысленные, опасные и вредоносные», - подчеркнул Пушков.

Он отметил, что Бербок, настаивающая на сплоченности ЕС и США, предлагает Трампу уже отвергнутую им повестку. Пушков добавил, что европейские политики пытаются «влезть» в процесс переговоров с целью их сорвать. По его мнению, в Вашингтоне это понимают.