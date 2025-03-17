Президент России Владимир Путин лично проводил президента Таджикистана Эмомали Рахмона после переговоров в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Россия 24».

Отмечается, что после переговоров Путин лично проводил Рахмона до автомобиля. Во время прощания политики обнялись и пожали друг другу руку. После этого Путин помахал рукой уезжающей машине Рахмона.

Напомним, что ранее Рахмон прибыл в Россию с официальным визитом. В Москве он провел официальные переговоры с Путиным. По завершению переговоров Путин заявил, что Рахмон согласился прислать военных из Таджикистана на парад 9 мая в Москве.