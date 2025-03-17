В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что власти западных стран принимают меры, чтобы скрыть от своих граждан информацию о популярности нацистской идеологии на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СВР, немецкие СМИ получили указание от правительства исключить из фото- и видеоматериалов свидетельства использования солдатами ВСУ «жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией».

Как заявили в российской разведке, немецкие журналисты, записывающие репортажи с военными ВСУ, должны «вежливо» просить украинцев, носящих нацистские флаги, знаки и форму, снимать «агитационные элементы» перед съемкой. Как подчеркнули в СВР, в противном случае журналисты рискуют столкнуться с ответственностью «вплоть до уголовной».

Ранее сообщалось, что власти Германии выслали семерых солдат ВСУ, которые носили правоэкстремистскую символику во время обучения, проводимого Бундесвером для украинских вооруженных сил.

Газета The New York Times обращала внимание на фотографии украинских военных, на форме которых были нашивки с символикой нацистской Германии. Газета отметила, что эти фото были опубликованы украинскими властями и их западными союзниками в соцсетях, а затем «незаметно удалены». NYT отмечала, что использование нацистской символики может подорвать поддержку Украины в западных странах.