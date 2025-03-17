Хинштейн рассказал о своих впечатлениях при назначении на пост губернатора региона

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что при назначении на должность главы региона, он испытал смятение. Об этом чиновник заявил на пресс-конференции.

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— Когда пришел в область, был в смятении. Льготные лекарства, проваленные нацпроекты, 151 семья участников [военной операции] с июля не получила выплаты, [футбольный клуб] «Авангард» на грани банкротства, — вспоминает врио губернатора.

По его словам, за все время его нахождения на посту многие проблемы удалось решить. Однако сказать, что «ситуация стала кардинально иной, нельзя». Во многом причиной этого является дефицит бюджета.

Хинштейн также сообщил о проблемах с застройкой и оформлением проектной документации.

— Я такого не видел, чтобы сооружения начинались со стоимости 2,3 миллиарда рублей сейчас оценивается в 9 миллиардов рублей. Я нигде не встречал, чтобы застройщик начинал строить, проектная документация уходила на экспертизу и полностью переделывалась, — цитирует его слова РБК.

Недавно Хинштейн выступил с критикой по поводу работы главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова — он назвал его деятельность пассивной.