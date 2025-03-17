Кремль отреагировал на слова Лукашенко о звонках Путину с Украины

В Кремле отреагировали на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко по теме якобы непубличных звонков российскому лидеру Владимиру Путину с Украины.

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«Мне нечего сообщить вам по этой теме», — цитирует пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что Путину непублично звонили заинтересованные в мире на Украине люди.

Лидер Белоруссии отметил, что пока такие звонки делались «тайком», чтобы «журналисты не узнали».