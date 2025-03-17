В Кремле прокомментировали информацию о встрече Путина с думскими фракциями в феврале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе с брифинга с журналистами опроверг сообщения о том, что глава российского государства Владимир Путин 23 февраля встретился с лидерами думских фракций. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, мне ничего об этом не известно», — сказал представитель Кремля на просьбу рассказать о том, была ли такая встреча и что на ней обсуждалось.

До этого Песков заявил, что российский президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сами установят сроки своей встречи.

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».