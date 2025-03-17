В Ростовской области уволили попавшую в СИЗО замгубернатора

Замглавы Ростовской области, региональный министр финансов Лилия Федотова была освобождена от должности в связи с завершением срока действия контракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра информационной политики региона Сергея Тюрина.

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Ранее Федотова стала фигуранткой дела о превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики Ростовской области. Четвертого февраля суд отправил чиновницу под арест на два месяца.

Федотова была назначена заместителем губернатора Ростовской области и министром финансов в сентябре 2011 года. До этого она была первым заместителем регионального министра финансов.

Семнадцатого марта Тюрин сообщил ТАСС, что служебный контракт с Федотовой был расторгнут в связи с окончанием срока его действия. По словам чиновника, еще один заместитель губернатора, министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский, ставший фигурантом дела о превышении полномочий, все еще остается в должности.

По версии Следственного комитета (СК) РФ, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму в 12 миллиардов рублей по ставкам более шести процентов годовых. Ущерб бюджету Ростовской области следователи оценили в 1,9 миллиарда рублей. СМИ писали, что чиновница вину не признала.