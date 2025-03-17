В Кремле отреагировали на закрытие Трампом «Радио Свободы»* и «Голоса Америки»**

«Радио Свободы» (признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией) и «Голос Америки» (признана Минюстом РФ иноагентом) вряд ли были востребованы в РФ, их закрытие — внутреннее дело США. Об этом завяил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти СМИ („Радио Свобода“* и „Голос Америки“**)... вряд ли их можно отнести к категории популярных и востребованных в РФ», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.

Он подчеркнул, что закрытие этих сугубо пропагандистских СМИ — внутреннее дело США, не касающееся России.

Ранее, 16 марта, американский президент Дональд Трамп распорядился ликвидировать Агентство Штатов по глобальным медиа (USAGM), которое контролировало радиостанции «Радио Свободы»* и «Голос Америки»***. Указанные СМИ приостановили свою деятельность, а более 1,3 тысячи их сотрудников были отправлены в отпуск.

*Радио Свободы — признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией.