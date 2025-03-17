Матвиенко передала Алиеву привет от Путина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку передала азербайдженскому лидеру привет от президента России Владимира Путина.

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Матвиенко сказала, что в ходе содержательной беседы сторонам удалось честно обсудить ряд вопросов.

Матвиенко и Алиев, как заявляли в пресс-службе Совфеда, бсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, поговорили о расширении торгово-экономического сотрудничества и культурного взаимодействия. Также обсуждалась международная ситуация.