В Кремле назвали дату телефонного разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится во вторник, 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным 18 марта, чтобы обсудить украинское урегулирование после позитивных переговоров между официальными лицами США и России в Москве.

«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», - сообщил Песков.

Он отметил, что в Кремле не будут раскрывать возможную повестку переговоров. Как подчеркнул Песков, российские власти «никогда не опережают события».

«В нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания», - заявил пресс-секретарь.

Президент РФ ранее заявил, что Россия согласна с предложенным США 30-дневным прекращением огня, но исходит из того, что оно должно привести к долгосрочному миру. Путин озвучил вопросы, касающиеся солдат ВСУ, которые все еще находятся в Курской области, и контроля за прекращением огня. Президент РФ отмечал, что эти нюансы требуют кропотливого изучения.

Тринадцатого марта Путин принял в Москве спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. В Белом доме заявили, что итоги визита Уиткоффа можно оценить с «осторожным оптимизмом». Детали о результатах встречи не раскрывались.

Позже Уиткофф рассказал, что обсудил с Трампом итоги своего визита в Россию, и президент США теперь ожидает разрешения конфликта на Украине «в течение недель». В беседе с журналистами 16 марта Трамп назвал шансы на урегулирование украинского кризиса «очень хорошими».