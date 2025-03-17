Хинштейн жестко раскритиковал работу главы Суджанского района

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал исполняющего обязанности главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивную работу. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел на заседании правительства региона.

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров во время заседания сообщил, что переселенцам из приграничных районов региона выдали 7131 жилищный сертификат, из которых 116 — за прошлую неделю.

«Должен сказать, что мы заканчиваем предыдущий перечень жилых помещений, которые мы направляли в федеральные органы. И закончить полностью, его закрыть нам мешает Суджанский район. Не предоставлено 511 дел. Все остальные районы отработали», — заявил Базаров.

Хинштейн в ответ отметил, что уже обращал внимание на работу Дмитрюкова. Он узнавал у него, какая помощь требуется местным властям в решении вопроса, но так и не услышал ответа. Базаров подтвердил, что районная администрация не просила направить туда дополнительные силы.

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«Так работать невозможно, это просто недопустимо. Наиболее пострадавший район на сегодняшний день, по сути, эту работу провалил… Я, обращаясь к исполняющему обязанности главы района, предупреждаю об ответственности за эти действия», — сказал Хинштейн.

Врио главы Курской области подчеркнул, что подобная пассивность приводит к социальному напряжению и возмущению со стороны людей. При этом Хинштейн хотел бы, чтобы жители знали, «где причина».