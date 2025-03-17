Американцы живут в вымышленной парадигме, а их уверенность в том, что они собственными силами освободили Европу от нацизма в годы Второй мировой войны, является заблуждением, заявил NEWS.ru внук знаменитого генерала Карбышева Дмитрий Карбышев. Так он отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о том, что «Россия помогла США победить». По словам Карбышева, в России знают правду о том, чей вклад в разгром нацистов был ключевым.

Американцы уже давно живут в своей вымышленной парадигме. То есть они убеждены, что они самые хорошие, самые правильные. И они уже уверены, что они освободили Европу собственными силами. Это просто такой уровень идеологического заблуждения. Это люди, увязшие в своих предрассудках, не более того. Мы-то знаем правду: кто кому помогал и на каких условиях. Об этом еще стоило бы кое-кому напомнить, — сказал Карбышев..

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Россия «помогла США победить» во Второй мировой войне. По его словам, этого нельзя забывать. Он добавил, что любит русский народ и не преследует цели навредить России.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро на празднование 9 Мая в Москве. В рамках переговоров по видеосвязи он напомнил, что Каракас внес вклад в достижение общей победы над фашистской Германией, так как «в тяжелые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции, и важную роль сыграли поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов.