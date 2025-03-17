Матвиенко встретилась в Баку с Алиевым

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Баку и встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе Совфеда.

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Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, поговорили о расширении торгово-экономического сотрудничества и культурного взаимодействия, сказали в верхней палате российского парламента.

Также обсуждалась международная ситуация, заявили в пресс-службе.

Межпарламенское и межрегиональное сотрудничество являются важными составляющими межгосударственных отношений, и лидеры России и Азербайджана уделяют им внимание, сказала Матвиенко, поблагодарив Алиева.