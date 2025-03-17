Крым не при чем: эксперт о предстоящем звонке Трампа Путину

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о своих планах позвонить российскому лидеру Владимиру Путину 18 марта – в годовщину возвращения Крыма в состав России. При этом первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук считает, что эти события никак не связаны, и Трамп не будет поздравлять Путина.

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По словам эксперта, дата предстоящего звонка не влияет на разговор двух глав государств. Он пояснил, что это начало рабочей недели, когда проходят совещания, доклады и брифинги, после чего имеет место соответствующий этап или шаг в диалоге, и не более того.

Говоря о том, что в беседе российского и американского лидеров может обсуждаться принадлежность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), Пинчук напомнил, что уже раньше говорил о планах Украины поменять ЗАЭС и город Энергодар на территорию Курской области, однако этот план рухнул. Как заметил эксперт, для Соединенных Штатов энергетический вопрос в целом представляет особый интерес и по газу, и по разморозке «Северных потоков», и по теме Запорожской АЭС тоже.

В связи с этим аналитик допускает, что может прорабатываться более сложная модель, чем, например, возможная передача ЗАЭС под давлением Вашингтона Киеву, о чем многие сейчас пытаются говорить. Он считает, что эта модель предполагает, некий международный консорциум под контролем США, на что Белый дом надеется, поскольку производство и продажа электроэнергии являются одним из ключевых стратегических вопрос, в которые американцы пытаются вмешиваться.

По мнению Пинчука, 18 марта разговор Путина и Трампа будет идти об условиях перемирия, и сейчас уже после освобождения Курской области российская сторона может говорить о текущей линии боевого соприкосновения, формах контроля за ней и о параллельных требованиях приостановки проведения мобилизации на Украине на период перемирия и заморозки поставок вооружения.