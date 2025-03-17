В Курской области в ближайшее время могут открыть въезд в несколько населенных пунктов, доступ к которым был ограничен. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн во время заседания регионального правительства.

«Перечень населенных пунктов, куда оперативный штаб ограничил доступ, также будет сокращаться. Рассчитываю, что на этой неделе в ряд населенных пунктов доступ будет открыт», — сказал Хинштейн. Его слова передает ТАСС.

Причиной ограничения доступа стали необходимые работы по обеспечению безопасности территории, включая разминирование. В населенных пунктах работают саперы.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации начали широкомасштабное контрнаступление в Курской области, на территории прилегающей к границе Украины, в частности в районе города Суджа. По информации, предоставленной пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, завершение операции по освобождению данного региона предвидится в самое ближайшее время.

В то же время, Вооруженные силы Украины предпринимают попытки отступления с территории России. Три отходе военные бросают оружие и технику. Так в населенных пунктах Косица и Черкасское Поречно российские военные обнаружили оружие НАТО, оставленное украинскими ВСУ при отступлении.