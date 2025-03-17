В Госдуме призвали увековечить имена героев СВО

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов выступил с инициативой назвать именами героев специальной военной операции улицы в строящихся жилых комплексах и микрорайонах. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее обращение парламентарий направил заместителю министра обороны России Анне Цивилевой.

«Прошу вас рассмотреть данную инициативу и сформировать рекомендуемый список героев СВО», - говорится в письме.

Хамитов отметил, что такое значимое событие, как специальная военная операция, уже вошло в историю России, и имена героев должны быть увековечены и стать примерами для следующих поколений. По его мнению, было бы уместно и символично называть ими улицы в строящихся жилых комплексах и микрорайонах.

«Переименовывать уже существующие – хлопотно, дорого, к тому же жителям придется долго привыкать к новым названиям привычных мест. А вот если называть именами ветеранов СВО улицы, которые строятся прямо сейчас, это было бы символично: новая эпоха истории нашей страны, ее будущее появляется на наших глазах», - добавил Амир Хамитов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал присвоить звания Героев России участникам операции «Поток». Российские военные, принимавшие участие в операции, проникли в город Суджа в Курской области через неиспользуемую трубу газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» и ударили в тыл подразделениям Вооруженных сил Украины. Согласно заявлению пресс-службы Добровольческого штурмового корпуса, всего по трубе прошли более 800 российских военнослужащих.