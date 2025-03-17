МИД России связывается со странами, чьих наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«У нас есть делегации в ОБСЕ. Через эти делегации данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве "серых гусей" выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения», — отметил дипломат.

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Мирошник подчеркнул, что реакция на подобные заявления у многих стран разная. В частности, некоторые из них подключаются к работе и запрашивают дополнительную информацию о гражданах, а другие начинают отвергать их наличие и игнорировать запросы.