Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о планах Лондона направить миротворцев на Украину, указав, что страна в космос никого отправить не может. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее газета The Times рассказала, что премьер Британии Кир Стармер готов разместить тысячи британских солдат на Украине «на годы», чтобы поддерживать прекращение огня. Лондон может взять на себя бессрочное обязательство разместить британские войска «на столько, сколько потребуется» вместе с западными союзниками, отмечала газета.

По данным The Times, около полудюжины стран, включая Британию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы отправки до 30 тысяч солдат на Украину. Другие страны готовы помочь оружием и логистикой.

«Британия же не может разместить космонавтов в космосе или космическую станцию, не может разместить атомоход в Арктике. Даже клиники передовые не может разместить на своей территории», - так планы Лондона прокомментировала Захарова.

Она подчеркнула, что Британия проиграла научно-техническую революцию в 20 веке. По ее словам, Лондон эксплуатирует «карету прошлого» - интриги, колониализм и пиратство с воровством».

«Далеко в этом экипаже не уехать», - заключила представитель МИД РФ.

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The Washington Post ранее писала, что страны ЕС готовы рассмотреть размещение своих войск на Украине, если это произойдет в контексте соглашения о прекращении огня. Они рассматривают это как один из вариантов предоставления Украине гарантий безопасности - вместо членства Киева в НАТО.

По данным Politico, Британия и Франция уже начали «предварительно планировать» отправку своих миротворческих сил на Украину. Первоначально сообщалось, что речь идет о формировании численностью до 50 тысяч человек из пяти-шести европейских стран, которые смогут охранять линию соприкосновения. Позже появились данные о контингенте в 30 тысяч военных, которые сосредоточатся на охране украинских портов и объектов инфраструктуры, причем основная роль в этой миссии будет отдана авиации.

Итоговая версия плана может включать развертывание сухопутных войск не на территории Украины, а на ее западных границах, сообщала Financial Times. Российские власти заявляли, что не поддержат размещение каких-либо европейских сил на Украине.