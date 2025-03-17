Представительство Курской области в Москве возглавила Галина Авдонина

Галина Авдонина назначена заместителем председателя правительства - руководителем представительства Курской области.

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"У Галины Геннадьевны большой опыт в органах государственной власти. Четверть века она работала в аппарате Госдумы, имеет большой уровень компетенции", - отметил на заседании регионального правительства исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Галина Авдонина работала в аппарате российской Государственной Думы с 2003 года. Была помощником депутата, а также советником аппарата комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Руководителем комитета до назначения в Курскую область был Александр Хинштейн.

Галина Геннадьевна родом из Пензы. По первому образованию учитель русского языка и литературы. Кандидат педагогических наук. Второе высшее образование по специальности "Политолог, преподаватель политических наук" получила в Российской академии государственной службы при Президенте России. Является государственным советником Российской Федерации третьего класса.