Пушков раскрыл детали об инциденте с Трампом и микрофоном

Граждане Соединенных Штатов и сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа верят в возможность его отравления из-за случая с микрофоном. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Сторонники Трампа в США встревожены «просчетом службы безопасности» в случае, когда одна корреспондентка задела лицо Трампа микрофоном», — заявил он.

По словам Пушкова, американская общественность назвала две возможных версии событий. Первая заключается в том, что на микрофон «могли нанести все, что угодно». А вторая, «зловещая» по мнению главы комиссии версия, заключается в том, что под муфтой микрофона может быть скрыт острый наконечник, смазанный рицином.

Он отметил, что одна версия хуже другой и это дает понять, насколько отравлена в США атмосфера вокруг Трампа.

Накануне на военной базе Эндрюс под Вашингтоном тележурналистка пресс-пула Белого дома случайно ткнула президента США Дональда Трампа в лицо микрофоном на штанге. Сам президент отреагировал на эту оплошность с улыбкой.