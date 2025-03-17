Россия выдала въездную визу новому послу Франции

Российская сторона одобрила кандидатуру бывшего постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на должность нового французского посла в Москве, ему выдали въездную визу. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

© ТАСС/AP

"После внимательного рассмотрения данного обращения было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чем французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам", – приводит РИА Новости ответ МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Николя де Ривьер уже завершил свою работу в Нью-Йорке, в связи с чем получил необходимую въездную визу для прибытия в РФ.

В феврале США выдали агреман на назначение нового чрезвычайного и полномочного посла РФ в стране Александра Дарчиева. Спустя несколько дней Владимир Путин подписал соответствующий указ.

В Кремле отметили, что главные задачи, которые Владимир Путин поставил перед новым послом РФ в Вашингтоне Александром Дарчиевым, – развивать отношения с США и отстаивать интересы России.